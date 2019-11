Iridex Group Plastic, furnizor de top în domeniul soluțiilor inteligente pentru domenii diverse precum: construcții, salubritate, agricultură ș.a., a fost nominalizat de Camera de Comerț și Industrie Ilfov în cadrul ”Topului Firmelor din județul Ilfov”, prilej cu care a ocupat locul I pentru performanțele manageriale și financiare ale companiei în domeniul lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

În cei peste 25 de ani de activitate în domeniul construcțiilor și mediului a companiei românești, Iridex Group Plastic se remarcă prin realizări semnificative, printre care: construirea a 40% dintre instalațiile de compostare existente în România sau realizarea primului depozit conform de deșeuri din România în anul 2000, precum și implicarea în construcția a peste 80% din totalul depozitelor conforme din România sau stații avansate de sortare deșeuri și premii pentru soluțiile smart pe care le implementează în ultimii ani. Ca specific, într-o piață atât de volatilă cum este piața actuală de resurse umane, peste 25% din angajații companiei sunt alături de Iridex Group Plastic încă din primii ani de la înființare, ceea ce denotă sustenabilitatea companiei pe termen lung.

”Cele 741 de firmei din județul Ilfov au avut o evoluție foarte bună în ultimul an, ceea ce ne confirmă atingerea obiectivelor noastre în sprijinirea companiilor românești, dar si a celor cu capital strain sau mixt din județul Ilfov. Compania Iridex Group Plastic este o companie de top din domeniul lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide, care, an de an, a înregistrat o evoluție benefică, prin abilitățile manageriale și experiența de piață pe care le deține”, a declarat Președintele Camerei de Comerț și Industrie Ilfov, domnul Dan Dumitru.

Iridex Group Plastic a primit locul I pe domeniul lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide în cadrul evenimentul anual „Topul Firmelor Județului Ilfov” care a avut loc pe data de 5 noiembrie 2019. Evenimentul a reprezentat pentru Iridex Group Plastic o nouă oportunitate de a se conecta și mai mult la comunitate de afaceri a județului Ilfov, față de care își asumă de peste 25 de ani contribuția la dezvoltarea economică și comunitară.

”Compania Iridex este onorată să primească această distincție, fiind de peste 25 de ani prezenți în Voluntari. Iar prin activitatea pe care o desfășurăm ne aducem contribuția noastră la bunăstarea comunității și ne implicăm în proiecte comunitare. Acest premiu ne onorează și ne obligă să continuăm activitatea de sprijinirea a comunității locale din zona Ilfov”, a spus Adriana Mircea, director de dezvoltare Iridex Group Plastic.

Despre Iridex Group Plastic

Iridex Group Plastic, înființată în 1993 ca o companie privată, furnizează soluții inteligente pentru diferite domenii de activitate: construcții, salubritate, agricultură ș.a., toate având ca numitor comun grija pentru mediu.

Organizația Iridex Group Plastic a implementat și menține un sistem de management integrat care îndeplinește cerințele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005; OHSAS 18001: 2008 și 27001: 2013.

Mai multe detalii despre Iridex Group Plastic aflați de la: www.iridexplastic.ro.