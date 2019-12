Asociatia Romana a Compostului prin Iridex Group Plastic, furnizor de top in domeniul solutiilor inteligente pentru domenii diverse, precum mediu, constructii, salubritate, agricultura s.a., organizeaza astazi, in colaborare cu Asociatia Parteneriat pentru Proiecte si Fonduri Europene (APPFE), o vizita de lucru la Mioveni, la instalatia de compostare a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor uzate.

Epurarea apei uzate in activitatile industriale si menajere inainte de reintroducerea ei in circuitul natural are, printre altele, rolul de a reduce aportul de substante straine in panza freatica si de a minimaliza in acest fel impactul negativ asupra mediului inconjurator. O astfel de solutie o reprezinta tehnologia de compostare cu membrana semipermeabila, care permite transformarea namolului de epurare, dupa amestecarea sa cu materiale de structura precum deseuri verzi, deseuri din industria lemnului, deseuri organice sau deseuri alimentare, in compost de cea mai buna calitate, materiale asemanatoare compostului sau combustibil derivat din deseuri cu putere calorica mare.

Pentru realizare, a fost nevoie de colaborarea cu specialisti in domeniu din Uniunea Europeana, precum si de o solutie inovatoare de compostare, unica in Romania: tehnologia de compostare a deseurilor biodegradabile folosind membrana semipermeabila si un sistem de aerare pozitiva.

Tehnologia de compostare utilizata la Mioveni este ecologica si indeplineste normele europene cu privire la tratarea deseurilor organice si a namolurilor de la statiile de epurare.

Pe scurt, instalatia de la Mioveni transforma namolul dintr-un generator de cost, intr-o sursa de venit, prin conversia lui in fertilizator natural de cea mai buna calitate. Cu o capacitate de productie de circa 8m3/zi, sistemul ofera un rezultat nefermentat anaerob, cu o capacitate calorica mare (3600-3800 kcal/kg), care a suferit un proces de nitrificare/ denitrifcare complet, partial dezhidratat (cu umiditate 85-86%), stabilizat cu polimer si cu continut de metale grele in limitele legale admise.

La eveniment au participat reprezentanti ai operatorilor regionali de apa, consultantilor si proiectantilor de specialitate, asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, studenti, antreprenori, furnizori de tehnologii si echipamente, reprezentantii Bancii Europene de Investitii, reprezentantii ai proiectului PROVED din partea Universitatii Politehnica Bucuresti si reprezentanti ai Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.

Despre Asociatia Romana a Compostului

Asociatia Romana a Compostului a fost infiintata in 2017 si functioneaza ca o structura de tip profesional. Viziunea Asociatiei este ca aceasta sa devina o organizatie profesionala reprezentativa la nivel national si european in domeniul managementului integrat al bioresurselor si al bioresurselor reziduale, contribuind astfel la: crearea unui corp de specialisti in domeniu, care sa aiba competente actualizate in permanenta la cele mai noi descoperiri stiintifice; Promovarea la nivel national a tehnologiilor eficiente de valorificare ecologica a bioresurselor si a bioresurselor reziduale; Reglementarea corespunzatoare a domeniului, astfel incat sa se asigure o utilizare superioara si ecologica a bioresurselor si a bioresurselor reziduale. Mai multe detalii despre Asociatia Romana a Compostului aflati de la: www.asociatiacompostului.ro

Despre Asociatia Parteneriat pentru Proiecte si Fonduri Europene – APPFE

APPFE este o asociatie profesionala a specialistilor implicati in pregatirea si implementarea proiectelor din sectorul de mediu. Prin intermediul membrilor si partenerilor sai, APPFE sprijina schimbul de experienta si de bune practici intre principalii actori implicati in acest proces – operatori regionali, asociatii de dezvoltare intercomunitara, mediu academic, autoritati locale, constructori, furnizori de echipamente, materiale si tehnologii, consultanti, proiectanti, asociatii profesionale reprezentative, autoritati centrale relevante, Institutii Financiare Internationale – in scopul imbunatatirii nivelului de cunoastere si de cooperare intre acesti stakeholderi care au o contributie majora la buna derulare a procesului de pregatire si implementare a proiectelor de investitii. Mai multe detalii despre APPFE aflati de la: www.appfe.ro

Despre Iridex Group Plastic

Iridex Group Plastic, infiintat in 1993 ca o companie privata, furnizeaza solutii inteligente pentru diferite domenii de activitate: constructii, salubritate, agricultura s.a. toate avand ca numitor comun grija pentru mediu.

Calitatea lucrarilor executate de echipa Iridex Group Plastic a fost recunoscuta constant de catre ARACO – Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii, prin premiile acordate de-a lungul a peste zece ani. Faptul ca implementarile companiei au in vedere tendintele actuale orientate spre implementari inteligente au fost apreciate in cadrul Galei Smart City Industry Award. Organizatia Iridex Group Plastic a implementat si mentine un sistem de management integrat care indeplineste cerintele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005; OHSAS 18001: 2008 si 27001: 2013.

Mai multe detalii despre Iridex Group Plastic aflati de la: www.iridexplastic.ro.