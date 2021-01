Regina muzicii populare, Irina Loghin (81 ani), şi-a schimbat stilul alimentar cu ani în urmă, după ce a avut parte de o experienţă neplăcută, în timp ce se afla într-un turneu prin ţară. Mai exact, artista se afla la Sibiu, când a comandat o friptură de vită la un restaurant, potrivit click.ro.

”Eram într-un turneu la Sibiu. Şi m-am dus la masă cu Benone şi alţi colegi… Eu sunt mare iubitoare de animale, şi eu, şi fiica mea, Irinuca. Cu tăierea porcului era un chin, fugeam de acasă, dar în turneu nu am avut ce face şi am comandat un grătar de vită. Am făcut o intoxicaţie mare… (…) Se întâmpla prin ’79 şi mi-am zis, cine mai mănâncă carne de aici înainte, indiferent ce se întâmplă. De atunci am tăiat carnea de pe lista alimentelor şi toate proteinele le iau din nucă, din migdale… Să vedeţi ce preparate fac acasă cu tot felul de amestecuri din seminţe. Cartofi dulci, care nu îngraşă aşa ca cei albi, îi pun la grătar cu ulei de măsline, sunt un deliciu”, a povestit Irina Loghin la TVR 2, la emisiunea prezentată de Irina Păcurariu, ”Reţeaua de idoli”, potrivit sursei citate.

