Irina Loghin a apărut la tv pentru prima oară de când s-a vindecat de coronavirus. Interpreta de muzică populară a dezvăluit detalii din această perioadă grea prin care a trecut atunci când a fost infectată atât ea, cât și fiul și soțul ei. Artista a explicat cum de a ajuns în această ipostază.

Irina Loghin a fost prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță și a vorbit despre perioada în care a fost diagnosticată cu Sars-Covid-19, atât ea, cât și soțul, fiul și sora acestuia. “A venit o prietenă din Basarabia și a doua zi după ce a venit la mine s-a întîlnit cu cineva în oraș și a venit înghețat. Și nu se simțea bine după și am mers să facem testul. Amândouă am ieșit pozitiv. Când am făcut testul așa am aflat că am coronavirus. Nu am avut niciun simptom. Au venit soțul și fiul meu de la munte și au ieșit și ei pozitiv. Și nici prietena mea nu și-a pierdut mirosul. Ea a trebuie să mai rămână internată că se simțea rău”, a susținut Irina Loghin, potrivit click.ro.

