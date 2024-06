Zilele Municipiului Suceava vor fi organizate de către Primărie în perioada 23-25 iunie, a anunțat primarul Ion Lungu. Capete de afiș vor fi Irina Rimes, 3Sud Est, Lora și Andra Gogan. Concertele vor avea loc pe esplanada din centrul Sucevei. ”Duminică seară vor fi formații de la școli din Suceava și concert Andra Gogan pentru copii. Luni 24 iunie vor fi artiști consacrați de muzică populară iar la final concert extraordinar Irina Rimes. Marți 25 iunie vor evolua artiști locali de muzică populară plus DJ Silviu Andrei iar în final concert extraordinar Lora și concert extraordinar 3 Sud Est. Zilele Sucevei se vor încheia cu un spectacol pirotehnic. Sper să fie pe gustul sucevenilor aceste formații în așa fel încât să marcăm așa cum se cuvine Zilele orașului nostru. Luni seară va fi ”Seara valorilor bucovinene” așa cum am procedat în ultimii ani”, a spus Ion Lungu.

