După divorțul de Andi Bănică, Irina Rimes a găsit din nou mare dragoste. Cântăreața, în vărstă de 29 de ani, este amorezată de un tânăr francez, David Goldcher, care activează tot în domeniul muzicii și care, se pare, că este iubirea vieții ei. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, vedeta a mărturisit că este pregătită pentru a doua căsătorie. Ba mai mult, își dorește cu ardoare ca, în următorii doi ani, să devină mamă notează click.ro.

Pandemia i-a adus Irinei Rimes marea dragoste. Plecată să lucreze la un nou album în Franța, cântăreața din Republica Moldova l-a cunoscut pe francezul David Goldcher (28 de ani), care activează și el tot în domeniul muzicii. Cei doi formeză un cuplu solid, iar relația lor se îndreaptă cu pași repezi spre căsătorie. Irina a plecat să locuiască pe timp de pandemie cu iubitul, în Franța, acolo unde cei doi stau cu chirie într-un apartament cochet, la periferia Parisului. Mai nou, vedeta și-a adus iubitul în Republica Moldova și apoi în România, ca să-i cunoască părinții. Tânărul a trecut cu brio testul mamei soacre, care este topită după viitorul ei ginere. „L am întâlnit pe David într-o sesiune. Când l-am văzut am zis: <ce-i cu copilul ăsta?!> Eram amândoi pierduți în spațiu. Mă văd mamă în curând. Aș vrea să fac nunta în România, să fie o nuntă cu tradiții, cu <dezbrăcratul miresei>. Nu știu ce-o să înțeleagă prietenii noștri din Franța din asta, dar pentru mine acasă e tot aici. Mama e topită după David, am fost cu el în România și l-am prezentat părinților.”, a declarat solista, la podcastul „Acasă la Măruță”, potivit sursei citate.

