Autoizolarea la domiciliu este o metodă eficient prin care putem opri răspândirea contaminării cu Covid-19, însă această metodă poate fi uneori destul de greu de respectat pentru fiecare dintre noi. Nici vedetele nu fac o excepție de la acest lucru, iar activitățile pe care le-au găsit pentru a combate plictiseala îi pot deranja pe ceilalți, notează click.ro.

Click.ro a intrat în posesia unor mesaje pe care Irina Rimes le-a purtat cu o vecină de bloc care a fost deranjată de gălăgia care venea din apartamentul artistei. Vecina Irinei a publicat un mesaj pe grupul de Facebook al complexului rezidențial din Pipera unde locuiește vedeta, explicând cât de greu le este copiilor să adoarmă din cauza muzicii date la volum maxim care se auzea din apartamentul Irinei Rimes.

