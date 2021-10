Irinel Columbeanu spune că a rămas cu probleme respiratorii supărătoare după coronavirus. Omul de afaceri a stat zece zile internat în spital și acum se confruntă cu o serie de simptome post Covid, potrivit click.ro.

Irinel Columbeanu a început să se simtă rău când era acasă, singur, însă nu s-a temut niciodată pentru viața lui. ”Obosesc repede! Eu simt că, în timp, voi recupera și acest mic handicap care a mai rămas. În spital nu am avut stări mai grele, am ajuns acolo, am fost internat și am observat că nici eu și nici ceilalți colegi de salon nu aveam manifestări violente”, a povestit Irinel Columbeanu, la Antena Stars, conform sursei citate.

