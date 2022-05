Irinel Columbeanu a dat jos vălul de pe chipul Monicăi Gabor și a confirmat că, într-adevăr, fosta lui soție își merită porecla ,,Scorpia de la Izvorani”. Afaceristul a menționat că banii au schimbat-o foarte mult pe fosta soție, încă din timpul mariajului, notează click.ro.

Irinel Columbeanu a vorbit în cadrul podcastului ,,Ameritat cu Nasrin” despre mariajul cu Monica Gabor și a menționat că tânără lui soție începuse să se poarte urât cu personalul care o deservea și afișa o atitudine de superioritate. Irinel Columbeanu a menționat că a urmărit o filmare recentă cu Monica, de la o prezentare de modă a lui Cătălin Botezatu și a spus că a rămas foarte dezamăgit de maniera în care s-a comportat fosta lui soție. „Da, au schimbat-o (banii n.r.), la modul în care a ajuns să fie poreclită ,,Scorpia de Izvorani”, în modul în care se purta cu ceilalți care o deserveau pe ea, gen fetele care o machiază la prezentări. Da, au schimbat-o. Recent am văzut o filmare de la o prezentare a lui Botezatu și am văzut că avea o alură superficială, îi dojenea pe toți, totul îi puțea. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin o schimbare. Nu banii au schimbat-o, ci lucrurile la care a început să aibă acces în felul acesta, e vorba de ,,power” (n.r. putere). Este adevărat că au fost prietene de ale mele care au observat acest aspect într-un stadiu mai incipient. Anna (n.r. Lesko) mi-a povestit ce a văzut în backstage-ul unui eveniment din acest punct de vedere.”, a declarat Irinel Columbeanu, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/irinel-columbeanu-dezvaluie-adevarata-fata-a-636558.html