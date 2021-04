Irinel Columbeanu învaţă să trăiască precum un om modest şi se descurcă bine. Nu are şofer, nici angajaţi, aşa că îşi face singur cumpărăturile. Fotoreporterii Click! l-au surprins pe celebrul monden în timp ce ieşea dintr-un magazin din Pipera, cu doza de bere în buzunar şi cu câteva pliculeţe de cafea în mână. S-a urcat în maşina veche, vizibil lovită pe partea stângă şi a plecat, trist, acasă.

Când priveşti la pozele de acum cu Monica Gabor (33 de ani) şi cu Irinel Columbeanu (64 de ani) poţi să spui că s-a întors roată. Odinioară fata săracă venită din Bacău are acum o viaţă de lux în America, alături de fiica şi de soţul ei cu origini asiatice, MR Pink. Este profesoară, are salariul ei şi îşi permite vacanţe, răsfăţ la restaurante sau shopping, are o casă superbă în Malibu şi conduce o maşină scumpă. În timp ce Irinel trăieşte ca orice român de rând, cu salariul minim pe economie şi plăteşte chirie la un apartament modest. Nu se gândea că de la statutul de milionar, care locuia la palat înconjurat de angajaţi, şi care avea o avere de 70 de milioane de euro, să ajungă la statutul de chiriaş.

