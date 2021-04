Irinel Columbeanu a fost darnic cu dezvăluirile în cea mai recentă emisiune a lui Mădălin Ionescu, la Metropola TV. El a vorbit despre trecutul Monicăi Gabor, dar și despre finalul căsnicie lor și, implicit, divorț.

În 2006, Monica şi Irinel făceau nunta anului, în 2011 ne şocau cu un divorţ răsunător, după care cearta pentru custodie a ţinut o ţară întreagă cu ochii la televizor. Acum, cei doi părinţi au ajuns la sentimente mai bune, pentru singurul lucru, cel mai de preț, pe care îl mai au în comun: fiica lor Irina (14 ani).

Irinel Columbeanu: „Visul ei a fost să ajungă la Hollywood”

De altfel, tot fără înverșunare povestește acum și Irinel Columbeanu despre divorțul de Monica și chiar recunoaște că el a greșit. „Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood. O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei. În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!, a declarat Columbeanu la Metropola TV, în emisiunea lui Mădălin Ionescu.

