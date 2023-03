Au apus vremurile bune pentru Irinel Columbeanu (65 de ani) în care se lăfăia în lux și avea la brațul său câte două – trei domnișoare tinerele și frumușele! Fostul milionar de la Izvorani a declarat, pentru Click!, că nici Monica Gabor, fosta lui soție, nu îi mai răspunde la mesaje și se pregătește să petreacă Paștele singur-singurel.

Irinel Columbeanu a fost unul dintre cei mai râvniți burlaci în urmă cu câțiva ani. Fostul milionar a iubit toată viața vacanțele scumpe, să fie înconjurat de oameni de calitate, dar și femeile tinerele cu picioare lungi, de prin revistele glamour. Printre divele care au trecut prin patul său a fost Romanița Iovan, Anna Lesko, Monica Gabor, dar și Oana, o tânără manechină din Bacău de care s-a și despărțit fără a oferi, în spațiul public, prea multe detalii despre separare.

„Cel mai probabil, de Paște, o să stau acasă, nu mă duc nicăieri, nu mă duc la Monica. O să vedem. Eu sunt o persoană care acționează sub imperiul momentului. Am vorbit cu fiica mea, Irinuca, recent. M-a sunat acum vreo două nopți și am vorbit despre ale noastre. Am o relație ok cu ea. Monicăi i-am mai trimis mesaje scrise, în ultima perioadă, dar nu mi-a răspuns. Nici nu necesita un răspuns la ce îi scriam eu. Cu ea nu am mai vorbit deloc în ultimele luni, nici nu m-a invitat de Paște, la ea, în America. Nu, nu!”, a declarat pentru Click!, Irinel Columbeanu.

