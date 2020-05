Clipe extrem de grele pentru Irinel Columbeanu! Din cauza datoriilor, fostul milionar a fost dat afară din apartamentul din Cosmopolis, iar acum s-a mutat tot cu chirie într-un apartament din zona Colentina. Fostul soţ al Monicăi Gabor este de nerecunosut! Fotoreporterii Click! l-au surprins recent, la volanul automobilului la mâna a doua, trist şi îngândurat.

Fotoreporterii Click! L-au surprins zilele trecute la noua locuinţă, un bloc nou din zona Colentina, Bucureşti. Singur, trist, abătut, chiar de nerecunoscut am putea spune. Alt om! Îmbrăcat în aceleaşi haine, jachetă de culoare bej deschis şi blugi prespălati, Irinel se întorcea de la un supermarket din zona Pipera, cu o plasă plină de cumpărături pe care s-a chinuit singur să o care până la intrarea în bloc. Dacă înainte conducea maşini de lux, care valorau jumătate de milion de euro, Rolls Royce şi Bentley, în prezent fostul soţ al Monicăi Gabor se mulţumeşte cu o maşină modestă cumpărată la mâna a doua anul trecut.

