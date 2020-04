Doliu la Bollywood! Irrfan Khan, actorul de origine indiană care a obținut un succes considerabil atât la ​​Bollywood, cât și Occident, a murit la vârstă de 53 de ani. El a fost internat marți (28 aprilie) la unitatea de terapie intensivă a spitalului Kokilaben din Mumbai, cu o infecție de colon. Khan a lăsat în urmă o soție, Sutapa Sikdar, și doi băieți, Babil and Ayan, notează click.ro.

În martie 2018, Irrfan Khan a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrină, dar după un tratament extins și-a revenit suficient de bine pentru a filma „Angrezi Medium”, care s-a dovedit a fi ultimul său film și a cărui lansare în luna martie a fost amânată din cauza pandemie de coronavirus. Cunoscut publicului larg mai mult pentru rolul ca inspector de poliție în Slumdog Millionaire, Khan a fost, de asemenea, un actor renumit la Bollywood, care a jucat în hituri precum Haider și Hindi Medium, mai scrie sursa citată.

