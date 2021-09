Franța a avut parte și de regine îngrozitoare – Caterina de Medici este cel dintâi exemplu. În această zi a murit o regină mai puțin cunoscută, Isabela de Bavaria, care a făcut tot atât de mult rău poporului ei cât un invadator.

S-a născut cu numele Elisabeta, fiică a ducelui de Bavaria. Însă după ce s-a căsătorit cu Carol al VI-lea al Franței, numele ei a fost galicizat, devenind Isabeau, un nume deosebit pentru o femeie deosebit de depravată și de egoistă.

Frumoasă și inteligentă, dar și extraordinar de senzuală, s-a căsătorit cu Carol la vârsta de 14 ani, dar după numai șapte ani de la căsătorie a devenit clar că regele începuse să își piardă mințile. În cursul următorilor 30 de ani, a suferit 45 de atacuri de nebunie, unele dintre ele durând mai multe luni la rând, în cursul cărora adeseori nu o mai recunoștea nici măcar pe regină.

Cu toate că Isabela i-a făcut șase copii regelui, a avut și o serie întreagă de amanți, inclusiv pe fratele regelui și pe vărul acestuia. Între acești amanți nobili, s-a mai distrat cu soldații robuști din garda palatului.

Potrivit legendei, le ordona soldaților să-i aducă bărbați chipeși de pe stradă, făcea dragoste cu ei și, pe urmă, punea să fie legați în saci și aruncați în Sena.

Toate aceste lucruri ar fi putut să nu însemne prea mult, însă Isabela voia și puterea. Cel mai dezastruos act al său a fost semnarea Tratatului de la Troyes, prin care regele Henric al V-lea al Angliei devenea moștenitor al coroanei Franței în locul propriului său fiu, Carol, care avea să fie exilat din Franța.

Pe măsură ce îmbătrânea, frumusețea Isabelei pălea și s-a îngrășat din ce în ce mai mult, până când a trebuit să fie purtată pretutindeni cu o lectică. În ultimii ani de viață, a fost martora faptelor eroice ale Ioanei d’Arc și a recunoașterii fiului ei Carol (al VII-lea) ca rege de drept al Franței.

A murit la vârsta de 64 de ani, disprețuită atât de englezii pe care îi ajutase, cât și de francezii pe care îi trădase.

Tot la 24 septembrie:

1541: Moare medicul și alchimistul elvețian Paracelsus.

1789: Președintele George Washington semnează Legea Justiției din 1789, prin care înființează Curtea Supremă a Statelor Unite.

1896: Se naște scriitorul american F. Scott Fitzgerald.

Geo Alupoae, critic de teatru.