ISU Suceava informează că tînărul decedat în accidentul produs duminică, pe DN2H, la Vicovu de Jos era voluntar al Inspectoratului. Victima se numește Silviu Covașă și avea 25 de ani.

Tînărul era din Măneuți-Frătăuții Vechi și s-a izbit cu mașina de un cap de pod. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a ISU „Bucovina” scrie: „Duminică dimineață (n.r. 11 august), chiar înainte de ieșirea din tura de noapte, plină de evenimente neplăcute și parcă prevestitoare, am primit un apel pe 112, prin care se anunța despre o mașină intrată într-un cap de pod, la Vicovu de Jos, cu șoferul rămas încarcerat… Nici nu bănuiam că vom lucra zeci de minute pentru a extrage chiar trupul colegului nostru, Silviu Covașă, voluntar ISU, prins în ghearele morții, între fiarele contorsionate ale mașinii… Acestea nu au mai vrut să-i dea drumul, nici după prelungitele manevre de resuscitare… Sîntem triști, pentru că știm cît de mult își dorea să devină salvator… S-a antrenat cot la cot cu cei mai buni profesioniști și a dat dovadă că poate oricînd să se alăture echipei noastre, și să facă față cu brio. Acum, însoțit de lacrimile celor care l-au cunoscut, va intra în rîndul salvatorilor din Cer…” În mesaj mai scrie: „Dumnezeu să te ierte, Silviu, iar Maica Domnului să-i aline pe toți ai tăi, pe care i-ai lăsat cu inima frîntă de durere! Sincere condoleanțe familiei îndurerate! Odihnește-te în pace!”

Reamintim că tânărul a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit într-un cap de pod pe raza localității Vicovu de Jos.