A patra ediție a festivalului R:EVOL:UTION va avea loc între 31 mai – 2 iunie în Timișoara, și va reuni oamenii prin muzica și experiențele lor preferate!

După ce ediția precedentă a adus laolaltă peste 20 000 de oameni din toată Europa la Muzeul Satului Bănățean, R:EVOL:UTION este cu siguranță determinat să continue conceptul program de festival ce ține 3 zile și 3 nopți.

La peste 10 locații în cadrul festivalului, echipa R:EVOL:UTION este mândră să vă prezinte un line-up încins, cu peste 30 de artiști pentru ediția 2018.

Gogol Bordello, senzația gipsy-punk-rock preferată a Madonnei, vine direct din Manhattan! Chiar dacă nu toți exploratorii vor fi și descoperitori, acesta va fi un bun prilej pentru a purta mov, pentru a fi un trubadur, pentru a-ți planifica nunta americană, iar soarele te va îndruma mereu. Spiritul Africii va fi adus de excepționalii Kuenta i Tambu, iar cei mai buni neo-zeelandezi vor fi prezenți la Timișoara prin binecunoscuții Graham Candy.

Gogol Bordello and Madonna – La Isla Bonita

Exponent al muzicii independente, Dub FX, se va alătura lui Gogol Bordello pe scena principală. După numeroase reprezentații stradale în toată lumea oamenii i-au înregistrat arta pe telefoane și le-au împrăștiat pe toate rețelele sociale, iar asta a dat naștere videourilor care l-au catapultat pe Dub FX într-un succes cu totul inovativ, care nu exista până atunci.

Dub FX – Love someone

Drept unul dintre cei mai populari DJ ai momentului, Wilkinson (DJ set), își va aduce hitul său colosal, „Afterglw”, pe scena principală a R:EVOL:UTION festival. Un cvintet de hituri nu ar fi complet fără cei mai buni autori de acest gen din Rusia, Filatov&Karas, creatori ai unor melodii și remixuri precum „Don’t Be So Shy”, „Time Won’t Wait for Us”, „Tell It to My Heart” și „Wide Awake”, care însumează peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Wilkinson – Afterglow

Filatov&Karas – Time Won’t Wait for Us

Hardstep, dubstep, neurofunk și breakbeatte vor face să dansezi noaptea-ntreagă. Într-o combinație energetică de drum and bass și rock, The Qemists (DJ set), la care se alătură duoul francez Iphaze și steaua ascendentă Phytius, precum și Zardonic, producător venezuelean de calibru, îți vor bubui creierii și-ți vor aduce o perspectivă cu totul nouă asupra muzicii.

The Qemists – Run You

Pentru iubitorii de muzică electronică, Electric Apex va avea plăcerea de a-i găzdui pe unul dintre DJ-ii giganți ai techno-ului românesc, Raresh. De peste o decadă, el este în epicentrul muzicii electronice locale, alături de colectivul format alături de Petre Inspirescu și Rhadoo. În seturile sale, Raresh dă dovadă de un talent incontestabil, pasiune și carismă. După ultima ediție și unul dintre cele mai bune seturi ale lor, Barac și Gescu revin la R:EVOL:UTION! Stilul lor direct, cuceritor, carismatic, e definit de sunetul pe care-l prezintă cu mândrie. Pe lângă line-up-ul autohton puternic, Ion Ludwig ne va încânta cu setul său live. Pe scenă, rapsodia sa ne vor purta ochii și urechile către orizontul muzical. Combinând drum machines cu sintentizatoare și-un laptop cu înregistrări vechi sau noi, sunetul său radiază o poveste și energie infinită. Cu o atitudinene compromițătoare și, mai presus de toate, curajul de a se reinventa constant, Priku vine cu noul său proiect, Atipic live.Cap, veteran bucureștean al cluburilor, va prelua și el pupitrul, pentru prima dată la festivalul nostru drag. Electric Apex îi va găzdui și pe oamenii locului, Robert Apetrei și VLF.

Electric apex + Lake afterparty – Aftermovie

Pentru veneratorii de riff-uri de chitară și-un sunet puternic, R:EVOL:UTION festival e mândru să vă prezinte 1000 Mods, o formație de psychedelic / heavy rock din Grecia. Pe lângă asta, avem stoner, metal, hardcore modern, punk, trash core, progressive și black metal, doar ca să menționăm câteva dintre multele genuri „hard’n’heavy” care vor fi prezente la Xtreme Zone. De la Armageddon la Words that Burn, vizitatorii vor avea ocazia unică să prindă formații precum Avven, Bombarder, Dishumanity, Dorededuh, Downstroy, Fast As We Go Far, Groteska, Hill, Nemesis, Satori Junk, Sputnik, The Hellfreaks, The Moon And The Nightspirit, Transceatla, Trash Union, Umbra și Wolfram.

1000 Mods – Vidage

Biletele EARLY BIRD sunt disponibile doar azi, la prețul de 99 de lei!

Cu peste 30 de artiști până acum, peste 20 de sub culturi și peste 15 țări, dar și cu multe vești în curs de anunțare, doar astăzi, pe eventim.ro și iabilet.ro.

Nu rata ocazia asta unică să prinzi biletul de 3 zile pentru doar 99 de lei. Mâine, prețul va fi deja ridicat la 169 de lei. În afară de biletul pe festival, avem o ofertă specială: 3 zile + acces la camping pentru 189 de lei, disponibil doar azi!

A patra ediție a festivalului este susținută exclusiv de Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș.

Urmează-ți visurile și urmărește-ne ww.facebook.com/revolutionfestivaltimisoara,www.revolutionfestival.com,www.instagram.com/revolutionfestival pentru a descoperi mai multe…

#Bedifferent