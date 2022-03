Codin Maticiuc a avut prima reacție în scandalul în care a fost implicat cu Mihai Bendeac. Aflați în stare de ebrietate, cei doi actori s-au filmat și pozat în ipostaze inedite, iar fotografiile au sfârșit pe Instagram, de unde au fost preluate de toată presa, spre deliciul fanilor, notează click.ro.

„Vreau să vă vorbesc despre vină. Mare sau mică și a cui este. Sâmbătă seara am ieșit în Loft cu Bendeac, ne-am îmbătat îngrozitor, el s-a dat în stambă, eu l-am filmat și am pus pe story. Pentru că sunt un dobitoc bețiv. A doua zi când m-am trezit am șters totul, prea târziu însă. Circul fusese preluat de toată presa din România!”, își începe Codin Maticiuc discursul lacrimogen pe Instagram, potrivit sursei citate.

Codin Maticiuc a lăsat mai multe mesaje, plus imagini cu el și Bendeac de a doua zi, la Spitalul Fundeni, unde s-au dus să pună la punct detalii pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer. Pentru că îi place să ajute și copiii sunt cu adevărat viața lui, actorul a realizat această postare în ideea de a fi preluat, chiar dacă a început mesajul despre beția din Loft tocmai pentru a atrage publicul, însă termină prin a menționa că cel mai important lucru dincolo de toate nebuniile din viețile lui și a lui Bendeac sunt câteva lucruri mai importante decât un fund gol, ci acțiunile caritabile și viețile salvate.

„Postez conținut monden, comentariile sunt „nu se face nimic de calitate în țara asta”, dar vizualizări cu milioanele. Postez ceva educativ ca „Marfa și Banii sau filmări din spitale cu situația găsită și cum le schimbăm, reach aproape zero. Hai să vedem câți vor citi asta, câți vor pune umărul?”, a mai scris actorul pe Instagram.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/iti-dau-lacrimile-codic-maticiuc-reactie-dupa-ce-486643.html#gal=ToVs2HtGSr&gal_i=4&gal_fs=0