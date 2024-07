Materialele pe care le alegem pentru obiectele de mobilier joaca un rol extrem de important atat din punct de vedere al aspectului, cat si al durabilitatii. Cu totii ne dorim sa ne bucuram de mobila noastra multi ani, iar acest lucru poate fi posibil doar daca acordam atentie sporita specificatiilor fiecarui material.

Desi pare a fi o activitate simpla, construirea unei case si montarea obiectelor de mobilier nesingur, poate duce la rezultate nefavorabile. Exista mai multe reguli si sfaturi de care ar fi indicat sa tii cont pentru a-ti garanta siguranta si rezistenta casei tale atunci cand optezi pentru utilizarea lemnului.

Iata 4 aspecte pe care Acasaconstruct.ro iti recomanda sa le iei in calcul daca alegi sa apelezi la mobilier din lemn!

Alegerea lemnului pentru scari

Lemnul pentru care optam atunci cand construim scarile casei noastre trebuie sa fie ales cu foarte mare atentie. Acesta trebuie sa fie extrem de rezistent pentru a face fata trecerii timpului, fiind nevoit sa suporte zilnic o greutate mare fara sa se curbeze.

Pentru a oferi rezistenta si un design modern scarilor de interior, este recomandata utilizarea esentelor din lemn dur precum stejarul, frasinul, fagul sau paltinul.

Folosirea lemnului dur nu ofera doar o durabilitate optima si un aspect modern casei, ci intarzie si aparitia scartaitului sau a altor zgomote nedorite. Desigur, acestea vor aparea inevitabil dupa cativa ani, indiferent de ce tip de lemn folosesti, insa, daca vei apela la unul din cele patru tipuri de lemn mentionate, vei intarzia acest inconvenient si te vei bucura mai mult de scarile tale durabile.

Lemnul ideal pentru obiectele de mobilier

Atunci cand alegem materialele pentru obiectele de mobilier, primul instinct este sa optam pentru cele care ofera un design elegant si modern. Aspectul este o prioritate pentru foarte multe persoane, insa, daca nu iei in calcul si utilizarea unor materiale durabile, nu te vei bucura prea mult timp de mobila ta superba, fiind posibil sa se strice din primii ani.

Lemnul de mahon este utilizat in principal pentru obiectele de mobilier din living. Acesta este un lemn de esenta tare si va rezista mult timp impotriva curburilor sau degradarii, de asemenea, ofera un design elegant si modern prin nuanta sa maro-roscata. Stejarul este preferat de persoanele care isi doresc mobilier intr-o nuanta mai deschisa, acesta oferind la fel de multa rezistenta impotriva trecerii timpului, este unul din cele mai populare materiale folosite in realizarea mobilei.

Pentru mobila din bucatarie, care trebuie sa sustina o greutate foarte mare, este folosit in special palul, acesta poate fi melaminat sau faurit. De asemenea, poti apela la MDF, acest material este chiar mai rezistent decat palul, insa are si specificatii diferite, asa ca asigura-te ca te informezi bine inainte de a alege.

Geamurile si usile din lemn

Materialul care a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani in ceea ce priveste usile si ferestrele este lemnul stratificat. Fata de alte tipuri de lemn, acesta este foarte rezistent si iti ofera posibilitatea de a crea impreuna cu un tamplar priceput modele unice pentru exteriorul casei tale.

Apeleaza la specialisti

Indiferent cat de multa experienta ai in constructii, daca iti doresti sa ai parte de cele mai bune rezultate, apeleaza la o echipa de profesionisti in domeniu. Acestia iti vor putea explica motivele pentru care fiecare material este mai potrivit sau mai putin potrivit pentru nevoile tale si te pot ghida spre alegerea optima. Ba mai mult, oricat de distractiv este sa realizezi proiecte de design interior singur sau cu prietenii, orice pas gresit poate rezulta in deteriorarea noilor tale obiecte de mobilier.