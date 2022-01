E forfotă mare la Hollywood de când se zvonește că Brad Pitt se iubește cu celebra artistă suedeză Lykke Li, în vârstă de 35 de ani. Starul de 58 de ani are lipici la femei celebre, însă nu scapă de umbra Angelinei Jolie, potrivit click.ro.

Atunci când ești putred de bogat, celebru și te mai ajută și fizicul înseamnă că ai tras lozul cel mare, iar viața nu are cum să fie altfel decât frumoasă. Asta cel puțin din afară. Brad Pitt, spre exemplu, se bucură de o atenție deosebită, căci a iubit femei una și una, iar cu Angelina Jolie, un reper al frumuseții la nivel mondial, are 6 copii, dintre care trei natural. Acum, pentru că este singur și neliniștit, Brad Pitt s-ar fi cuplat cu artista suedeză Lykke Li, care are și ea un copil de șase ani cu fostul soț, Jeff Bhasker. Cei doi vecini au fost văzuți la masă într-un restaurant, semn că între ei ar fi mai mult decât o prietenie, lucru confirmat de presa de peste hotare, scrie usmagazine.com, conform sursei citate.

Ce se discută intens în aceste momente este faptul că Lykke Li este fan Angelina Jolie, culmea, iar în 2018 a postat o fotografie cu ea pe contul ei de Instagram. Mesajul de pe Instagram „obișnuiai să iubești, obișnuiai să iubești, chiar și rul, nebunia mea, da” a devenit viral, în prezent, pe internet, după ce zvonul relației dintre Brad Pitt și Lykke Li a explodat.

