A dat norocul peste Adriana Bahmuțeanu! Atunci când se aștepta mai puțin să mai simtă fiorii dragostei, fosta soție a lui Silviu Prigoană s-a trezit cu americanul George Restivan la ușă! Acesta cerut-o de soție de la prima întâlnire și s-a mutat de dragul ei, de o lună, la București, cu tot cu băiețelul lui, notează click.ro.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan sunt îndrăgostiți lulea unul de altul! Au făcut deja o logodnă la biserică și urmează în curând cununia civilă și nunta. Silviu Prigoană însuși și-a dat consimțământul pentru noul soț al vedetei, la pachet cu o urare de bine.

Prezenți de mânuță la un eveniment monden, Adriana și George i-au întors și ei felicitările lui Silviu Prigoană!

„Domnul Prigoană nu are nici o problemă, de ce ar avea o problemă? Tot respectul pentru domnul Prigoană, eu doresc binele la toată lumea! Viața e scurtă, am niște prieteni care tocmai am aflat că au decedat, oameni de vârsta mea. Nu mai e loc de resentimente, trebuie să fie loc numai de bine! Să ne bucurăm de viață, să ne iubim! O iubesc foarte mult pe Adriana!”, i-a transmis George Restivan lui Silviu Prigoană, prin intermediul Click!

