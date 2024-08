Zilele trecute, Mihai Albu declara că, deși a divorțat de Iulia Albu în urmă cu mai bine de 10 ani, atunci când vine vorba de fiica lor Mikaela nu se pot înțelege nici până în ziua de azi. De altfel, a apelat și la Protecția Copilului pentru a câștiga mai mult timp alături de ea, dar fără succes, notează click.ro. După acuzațiile fostul soț, creatoarea de modă a ţinut să lămurească lucrurile.

Iulia Albu i-a dat replică fostului soț, după ce Mihai Albu s-a plâns că nu o vede suficient pe fiica lor, Mikaela. Creatoarea de modă nu înțelege de ce acesta continuă să o atace în spaţiul public și își dorește un singur lucru: liniște.

„Fostului meu soț îi doresc liniște sufletească, sănătate și inspirație. Am înțeles acum mult timp ca liniștea se construiește și menține cel mai greu și sper ca într-o zi și el să o găsească. Au trecut 11 ani de când am divorțat, iar tot ce Mikaela și cu mine ne dorim este exact asta: liniște. Mihai este o persoană care are nevoie de ajutor. În ciuda faptului că facem de ani de zile eforturi masive ca acest discurs la adresa mea să înceteze, lucrurile sunt la fel. Mihai a putut mereu să își vadă copilul, mai mult, de fiecare dată când Mikaela își dorește să îl vadă, noi încurajăm acest lucru. După diagnosticul lui, Mikaela a fost dusă și adusă de noi să își vadă tatăl, nu conform programului, ci de câteva ori pe săptămână, ca și în alte ocazii. Acest circ mediatic constant nu face bine nimănui. Nici lui, nici nouă și cu atât mai puțin Mikaelei. Declarațiile lui, deși nu sunt noi ca discurs, au surprins-o și pe ea, care, la momentul publicării era la el, și, am aflat ulterior, la momentul filmării materialului tocmai se întorsese dintr-o mini vacanță cu el, Elena și fetița acesteia la Huși”, a declarat Iulia Albu, pentru cancan.ro, conform sursei citate.

