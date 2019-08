Vorbeşte cu o sinceritate dezarmantă despre vedetele din showbiz, fie atunci când le critică, fie când le enumeră plusurile, dar şi despre tot ce trăieşte.

Iulia Albu este mai fericită ca niciodată în viaţa pe care şi-a clădit-o după despărţirea de Mihai Albu. Iubeşte din nou, se gândeşte la căsătorie, dar lasă timpul să decidă momentul. Ba mai mult, vrea să devină din nou mamă, dar şi să adopte un copil. “Am auzit că mă căsătoresc, poate că o să primesc şi o invitaţie la nuntă. Nu sunt la curent cu acest eveniment. Personal, nu am fost cerută de soţie. Nu e un lucru care să îmi provoace vreo agitaţie. Nu consider că am nevoie de validarea unei cereri în căsătorie pentru a fi o persoană împlinită”, mărturiseşte Iulia Albu pentru OK! Magazine, potrivit click.ro.

