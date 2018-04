Iulia Albu este una dintre cele mai controversate femei din Romania. Gustul sau pentru fashion, personalitatea extrem de puternica si faptul ca mereu spune ce gandeste, au devenit marca personala.

Astfe, Iulia a raspuns catorva intrebari venite din partea redactorului Woman2Woman.ro, interviu din care reiese personalitatea unica si excentrica.

Iulia este o adepta a pastarii misterului personal. Acest lucru reiese si din unele dintre raspunsul ei. Atunci cand este intrebata in ce data s-a nascut, Iulia Albu omite anul, amintind doat ziua si luna- 28 iulie.

Excentricitatile sale din imbracaminte, machiaj si look in general sunt foarte atent studiate. Iulia nu este o profana intr-ale fashion-ului. A absolvit Faculatea de arte, urmeaza un master in istoria artelor si isi doreste sa faca si un doctorat. Absolventa a doua facultati, cealalta fiind Facultatea de Drept, Iulia Albu este membra a baroului si a profesat ca si avocat pana cand pasiunile sale a dus-o intr-o alta directie.

Recunoaste ca citeste, dar nu are un autor preferat “Nu raman niciodata ancorata intr-un singur autor pentru ca prefer sa fiu surprinsa constant.”

Predilectia spre nou si dorinta de schimbare se observa si atunci cand raspunde ca tinuta ei preferata este mereu urmatoarea. Cu siguranta Iulia Albu nu este o femeie traditionala si ii place sa iasa din zona de confort.

Ca o consecinta a personalitatii sale vulcanice si a energiei incredibile, Iulia Albu marturisete: “Nu ma relaxez aproape niciodata…”.

Iulia a fost casatorita cu celebrul designer de pantofi Mihai Albu. Casnicia lor a durat 8 ani. In 2013 au divortatat, dar Iulia si-a pastrat in continuare numele de familie Albu. In urma acestei relatii a rezultat fetita lor, Mikaela, despre care Iulia Albu marturiseste ca este cea mai mare realizare din viata ei. Dupa divortul de Mihai Albu, Iulia nu a fost vazut des in compania altor barbati. Cu toate astea, Iulia Albu se pare ca este intr-o relatie care o face fericita si implinita. Intrebata cum arata barbatul ei ideal raspunsul ei este scurt si la subiect: “Ca iubitul meu.”

Este cunoscuta pentru excentricitatile ei, cum ar fi gaina LouLou, dar si pentru scandalurile in care a intrat cu diverse personaje mondene ale caror tinute le-a analizat. Nu se da inapoi cand este vorba sa-si spuna parerea cat de sincer si fara perdea. Desi comenteaza tinutele tuturor vedetelor, Iulia Albu recunoaste ca nu este o persoana mondena. Prefera sa-si petreaca timpul liber alaturi de familia sa.

Cu siguranta Iulia Albu este un personaj pe care nu-l poti ignora. Incepand de la tinutele pe care le poarta asumat, la accesoriile formate din animale vii impreuna cu atitudinea impunatoare si usor aroganta, Iulia Albu este o femeie fascinanta.

