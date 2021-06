Iulia Albu nu-și dezminte renumele de “scorpie”! La opt ani de la divorțul de Mihai Albu, Iulia se pregătește de nuntă cu noul ei iubit. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Iulia l-a blocat pe fostul soț cu cerința pe care i-a făcut-o în mod direct și fără menajamente, notează click.ro.

Iulia Albu i-a cerut lui Cătălin Măruță să-l sune în cadrul podcastului live pe fostul ei soț, Mihai Albu. Acesta a rămas fără cuvinte când a auzit ce doleanță are fosta lui soție. “Vreau să-mi comand pantofii de nuntă de la Mihai Albu! Eu am niște măsuri mai dificile, el le știe. Mai am și acum pantofi de la el. Decât o căsătorie nefericită, mai bine un divorț de succes”, a spus Iulia Albu, în timp ce fostul soț era la telefon. Vădit enervat, Mihai Albu i-a dat o replică dură fostei soții. “Mi-am dat cuvântul că nu îi mai fac pantofi Iuliei toată viața mea. Are ea brandurile ei preferate, nu se compară cu pantofii mei”, a spus Mihai Albu, potrivit sursei citate.

