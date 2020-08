Cel mai de preț lucru dobândit de Iulia Albu după relația cu creatorul Mihai Albu este fiica pe care cei doi o au împreună, Mikaela, care deja a devenit o domnișoară în toată regula și merge la școală.

Într-un interviu acordat revistei Viva, fashion designer-ul a dezvăluit că a luat decizia de a-și da fiica la o școală de stat, deoarece alegerea unei școli private i s-ar fi părut a fi un „snobism” și a vorbit despre planurile de viitor ale Mikaelei, notează click.ro.

Într-o notă amuzantă, fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” a mărturisit și că, deși fiica ei nu face probleme la școală, au existat mici tensiuni de-a lungul timpului chiar din partea ei!

„M-au scos de pe grupul de mame de pe WhatsApp. Nu mai țin minte exact de ce, dar sincer eu nu reacționez bine la mesajele acelea banale: m-am trezit de dimineață, am mâncat și am făcut imediat o poză. Mi se pare că sunt lucruri pe care nu ar trebui să le expui. Așa cum eu nu-mi expun copilul pe Instagram, așa nu o să-l expun nici pe un grup de mesaje. Am legat câteva prietenii, două, cu mămici, dar atât”, a povestit Iulia Albu, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/iulia-albu-si-inscris-fiica-la-o-scoala-de-stat-de-ce-fost-data-afara-vedeta-din