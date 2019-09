Acum este o prezență extravagantă și sigură pe sine, însă pe întreaga perioadă a copilăriei și a adolescenței, Iulia Albu a dezvăluit că era „agresată” de colegii de clasă, care glumeau pe seama înfățișării sale din acea perioadă, notează click.ro.

„Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum, „bullied” și nu îmi e rușine să o spun. Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. (..)”, a dezvăluit fashion-editorul, într-un interviu acordat pentruperfecte.ro.

