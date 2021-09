Luni, 20 septembrie, Iulia Vântur a devenit din nou prezentatoare, căci a fost gazda premiilor UCIN, la Opera Română. Cu această ocazie jurnaliștii Click! au stat din nou de vorbă cu ea, față în față, după ani de zile pe care i-a petrecut în India. Iată ce proiecte are, de ce nu joacă într-un film cu Salman Khan, partenerul ei, și de ce a revenit în țară.

Click!: Ce faci, Iulia, cum ești?

Iulia Vântur: Bine, mulțumesc, sunt bucuroasă că sunt la Gala UCIN, la un eveniment pentru această gală, pentru că Uniunea Cineaștilor din Romania a împlinit 50 de ani.

Știu că ai fost aici o vreme, dar ce proiecte mai ai în India?

Da, chiar dacă în ultima vreme am fost aici, în țară, în România, merg să continui filmările în India. Urmează să fie lansat un film la care am lucrat, dar care mai așteaptă până când cinematografele se vor deschide. Și am început o altă filmare, un alt proiect care îmi e foarte drag mie. Este vorba de un concept al meu, pe care urmează să-l terminăm.

Dar cu Salman Khan nu ți s-a oferit până acum un proiect?

Ba da, mi s-a oferit, dar ideea e că nu vreau… poate nu-mi doresc să jucăm împreună…

