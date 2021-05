Iuliei Vântur (40 ani) îi este bine în India, acolo unde trăiește de șase ani alături de celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan (55 ani), însă situația dezastruoasă în care se află țara adoptivă din cauza infectării cu coronavirus o sperie serios, notează click.ro.

„Situația e foarte, foarte grea aici în India. În fiecare zi aud de cineva apropiat care ajunge la spital. Am o prietenă, e în spital și are nevoie de oxigen. E destul de traumatizant să vezi o persoană dragă ție în astfel de condiții. Nu există oxigen, tratament, nu sunt paturi. E o situație foarte grea, din nefericire. Sper să se rezolve lucrurile ușor-ușor”, a spus Iulia la emisiunea “La Măruță”, unde a intrat în direct prin apel video, potrivit sursei citate.

