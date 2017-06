Nu mai este niciun secret pentru nimeni că Iulia Vântur are o carieră înfloritoare în India. Prezentatoarea Pro Tv şi-a lansat primul ei videoclip oficial la piesa „Ever night and day” pe care o cântă cu artistul indian, Himesh Reshammiya. În două zile de când videoclipul a apărut pe youtube a fost vizionat de peste 30.000 de oameni, notează click.ro.

„După o săptămână, voi lansa cel de-al doilea şi apoi cel de-al treilea videoclip. Unul dintre clipuri a fost filmat în America. Eu nu am văzut niciunul dintre ele. Cât am stat acolo am muncit, nu am stat degeaba.”, povestea vedeta în urmă cu doar câteva săptămâni, când s-a întors în România pentru a-şi revedea părinţii şi prietenii, potrivit sursei citate.

