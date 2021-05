Iulia Vântur (40 de ani) a revenit în aceste zile în România! Situația gravă din India a făcut-o pe iubita lui Salman Khan să revină pe meleagurile românești, după o lungă perioadă în care și-a construit o carieră de invidiat la Bollywood, potrivit click.ro.

“E dramatic ce se întâmplă acum în India. Acum situația se îmbunătățește totuși. Au intrat în lockdown, au venit ajutoare chiar și din România. Săptămâna trecută am vorbit cu o prietenă care era în spital și nu putea să respire, e dureroasă imaginea. Am și prieteni care au trecut în neființă. Mie mi-a fost teamă când am auzit de puterea virusului. Al doilea val ne-a luat pe nepregătite”, a declarat solista invitată la emisiunea “Sinteza zilei”, de la Antena 3.

Odată ajunsă în România, vedeta a mers acasă la Iași, ca să-și revadă părinții de care-i era foarte dor. “Am mers în week-end cu părinții la mănăstirile din Nordul Moldovei. Acasă tot România e! Aici e sufletul meu!“, a mărturisit solista.

În India, Iulia Vântur duce o viață sub lumina reflectoarelor la brațul unuia dintre cei mai bogați și apreciați actori de la Bollywood, Salman Khan. Iulia Vântur a vorbit despre succesul ei fulminant la Bollywood.

“Am plecat din Iași de pe strada Cuza Vodă! Muzica m-a ales în India. Mi-a luat un an să mă conving că e în regulă să cânt din pasiune. Am făcut ore de canto zilnic, pentru că mi-am dat seama că nu e o joacă, primeam multe propuneri.

Mi-a fost greu acolo, am învățat că mă am pe mine indiferent de situație. Au fost momente în care aveam nevoie de părinți, de prieteni, nu e ușor să nu trăiești în țara ta. Dar mi-am dorit să fiu acolo, am făcut ce mi-a dictat sufletul. Am ajuns într-o destinație menită mie. Emoțional am crescut foarte mult. M-am descoperit în experiențele personale. Cel mai greu a fost pentru ai mei. Sunt singurul copil la părinți.

