Iulia Vântur (39 ani) e fericită în India, acolo unde trăiește de 5 ani, alături de celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan (54 ani). Într-un interviu exclusiv pentru Click, fosta vedetă ProTV, a povestit despre viața alături de celebrul star internațional și despre cum a fost izolarea de aproape 3 luni, petrecută la casa de vacanță a lui Khan, aflată chiar în mijlocul junglei, dar și despre ce proiecte speciale pregătește acum.

Click: Iulia, cum a fost pentru tine această perioadă a izolării?

Iulia Vântur: Sunt de 3 luni jumătate în izolare deja. Am trecut prin multe stări. Inițial m-a încântat ideea de a avea 2 săptămâni libere, să fac tot ce nu reușeam pentru că nu aveam destul timp. Eram foarte pornită să văd filme multe, să citesc mult, să învăț lucruri noi. Nu am reușit să văd decât 5 filme în atâtea luni. După 2 săptămâni, nu am mai numărat zilele, am luat fiecare zi așa cum venea, acceptând că totul are un motiv și o lecție. Am învățat foarte multe despre mine în izolare.

Îți dorești copii? Te vezi curând mămică? Probabil te-ai plictisit deja de această intrebare!

Am răspuns de multe ori la această întrebare. Și am spus că atunci când Cel de Sus va decide că este momentul să am un copil, voi fi bucuroasă. Un copil este dar de la Dumnezeu.

Cum îți place să îl descrii pe Salman Khan?

Un om special care s-a dăruit oamenilor. El este descrierea perfectă a Fundației “Being human”, prin care ajută milioane de oameni în nevoie.

