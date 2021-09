Prefectul USR PLUS al județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a fost demis astăzi din funcție. Premierul României, Florin Cîțu a declarat că în ședința de astăzi a Guvernul a fost adoptată o hotărâre prin care au fost demiși toți cei 14 prefecți și 28 de subprefecți susținuți de USR PLUS. De precizat că premierul a demis miercuri 25 de secretari de stat ai acestei formațiuni politice. Florin Cîțu a anunțat că în cursul zilei de astăzi vor fi înlăturați din funcție și ceilalți membrii ai USR PLUS care ocupă funcții de secretar de stat.

După demiterea lui Iulian Cimpoeșu, potrivit unor surse politice, atribuțiile acestuia vor fi preluate de subprefectul Alexandru Salup.

Iulian Cimpoeșu a fost numit prefect al județului Suceava în urmă cu șase luni.