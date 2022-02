Iulius Mall Suceava is in love with you! Timp de 10 zile îți oferim cadouri la cumpărături, în cadrul campaniei „Shoopingul nu te lasă cu ochii în soare”. Totodată, în acest weekend, iubirea plutește în aer, la propriu, în cadrul evenimentului caritabil organizat de Asociația Grupul Zâmbetul Nostru, care va împărți baloane cu heliu pentru cauze umanitare.

Valentine’s Day se apropie, iar goana după darul perfect intră pe ultima sută de metri. La Iulius Mall Suceava găsești inspirația pentru un cadou unicat, dar și surprize, pentru că luna aceasta premiem iubirea. În perioada 11 – 20 februarie 2022, poți câștiga unul dintre premiile instant puse în joc: vouchere la magazinele Damagi ori Claro Men`s sau la restaurantul Mado, la Casa Berarilor Artizani sau cecuri cadou. După ce alegi darul perfect pentru jumătatea ta, vino cu bonurile, a căror valoare cumulată trebuie să fie de minimum 300 de lei, la Centrul Info, unde vei câștiga pe loc una dintre surprizele de la Roata cu Premii! Consultă regulamentul campaniei pe site-ul Iulius Mall Suceava!

Magazinele din Iulius Mall Suceava te așteaptă cu idei de cadouri pentru persoana specială din viața ta. Pentru el, poți opta pentru o pereche de jeans de la Bershka sau Colin`s ori un pulover Tom Tailor sau o cămaşă de la Damagi, Claro`s Man sau Republica. Pentru ea nu poți da greș cu bijuteriile de la Perla Neagră, Sabrini, Teilor sau Meli Melo. Vino în Iulius Mall Suceava și descoperă toate propunerile de cadou ale consilierilor!

Iubirea înseamnă afecțiune, atașament, dar și grijă pentru cei din jurul nostru. Asociația Grupul Zâmbetul Nostru va fi prezentă în Iulius Mall Suceava, unde va împărți baloane sub formă de inimă, iar sumele de bani strânse vor fi donate către cauzele caritabile pe care asociația le ajută.

Shopping with love, la Iulius Mall Suceava!