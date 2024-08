Pe drumul care leagă orașul sucevean Broșteni de cătunul Dîrmoxa într-un peisaj fermecător există un loc urât mirositor. Miroase a hidrogen sulfurat adică a ouă clocite. De vină este izvorul de apă sulfuroasă din zonă. Un izvor care a fost pus în evidență la marginea drumului printr-un foișor unde călătorul poate face un popas să-și tragă sufletul și eventual să bea un pahar cu apă sulfuroasă. Chiar dacă mirosul nu e frumos apa în sine face foarte bine. Apele sulfuroase au proprietatea de a vindeca extrem de multe boli, prin continutul de hidrogen sulfurat, care este singurul compus al sulfului ce se absoarbe in organism prin piele, plămân si pe cale digestivă, eliminandu-se prin piele, intestin si rinichi.

Afectiuni ale aparatului locomotor. Cura cu ape sulfuroase in scop terapeutic este indicata in poliartita reumatoidă, ca si in spondilita anchilozantă, forme de evolutie centrale sau periferice, artrite psoriazice. In cadrul reumatismelor degenerative, cura in scop profilactic se recomanda starilor preartrozice la copii, adolescenti, tineri cu tulburari statice ale aparatului locomotor, in conditii de munca cu solicitare musculara si tulburari circulatorii periferice. Se recomanda, de asemenea, in spondiloze cervicale, lombare, de spate (fara manifestari de blocare), in artroza usoara a soldului si in poliartrozele localizate la maini si la picioare.

Afectiuni neurologice periferice. Cura de recuperare este indicata pentru: paraliziile si parazele posttraumatice ale membrelor; polineuropatiile dupa faza acuta; sindromul de coada de cal; sechele dupa poliomielita cu afectari secundare ale tendoanelor, in vederea unor operatii corectoare. Prin cura de recuperare in statiune se obtine: evitarea pierderilor de mobilitate si forta musculara datorate denervarii, imobilizarii prelungite sau leziunilor articulare, musculare etc.; reluarea activitatii pe masura inervarii si dezvoltarii unor functii compensatorii la nivelul segmentelor afectate; reducarea progresiva a sensibilitatii, inlaturarea tulburarilor trofice si vegetative; combaterea sechelelor dureroase si inflamatorii; educarea functiilor de coordonare a mainii si piciorului.

Boli ginecologice. Apele sulfuroase se recomanda in scop profilactic pentru tulburari functionale genitale pe fond hiporeactiv, determinate de: insuficiente ovariene cu sau fara alte tulburari endocrine; tulburari locale de receptie hormonala sau tulburari functionale primitive sau secundare ca: uter hipoton, frigiditate etc; diminuarea capacitatii de aparare generala si locala fata de agentii inflamatori ai organelor genitale, insuficiente enzimatico-metabolice; lipsa menstruatiei, dematoze vulvare, exema cronica, prolaps genital; infectii cervicale cronice cu ulceratiuni rebele, anexite dureroase

Afectiuni ale aparatului respirator. Cura in scop terapeutic se recomanda convalescentilor dupa pneumopatii acute, bacteriene si virotice, traheo-bronsite cronice simple, nevroze respiratorii. Apele minerale sulfuroase folosite sub forma inhalatorie au o actiune de umectare a traiectului bronsic, favorizand drenajul produsilor de secretie bronsica.

Utilizate in cura externă, apele sulfuroase pot trata cu succes urmatoarele categorii de afectiuni:

-afectiuni reumatismale– artoze, tendinite, spondilita anchilozanta;

-afectiuni dermatologice– anumite forme de psoriazis, eczeme si urticarii cronice, dermatita seboreica;

-afectiuni post-traumatice– recuperare dupa imobilizari in aparat gipsat, recuperare in urma entorselor si luxatiilor, recuperare dupa operatii la nivelul muschilor, articulatiilor si oaselor;

-afectiuni respiratorii (cura balneara cu aerosoli)– bronsite, traheo bronsite cronice, sinuzite, alergii respiratorii, astm bronsic;

-afectiuni neurologice periferice– pareze usoare, recente, cu potential evolutiv favorabil, sechele minore dupa polineuropatii.