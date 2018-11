Uniunea Europeană s-a angajat ca în perioada imediat următoare să creeze 10.000 de noi locuri de muncă în sectorul european al materiilor prime. Parteneriatul dintre JA Europe și EIT RawMaterials îmbină educația STEM cu dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru a-i ajuta pe elevii din România și Bulgaria să găsească soluții inovatoare în vederea îmbunătățirii performanței sectorului materiilor prime.

Noul parteneriat inovator dintre JA Europe și EIT RawMaterials urmărește dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a abilităților STEM în rândul a 1.200 de elevi din România și din Bulgaria (cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani) și sporirea interesului acestora pentru sectorul materiilor prime. Inițiativa îmbină educația STEM cu cea antreprenorială prin intermediul unor activități care beneficiază de consultanță din partea unor voluntari cu experiență în domeniul afacerilor, care îi încurajează pe elevi să încerce lucruri noi și să își transforme ideile inovatoare în oportunități reale. În cadrul celor patru competiții naționale Innovation Camp care au avut loc în cele două țări în primăvara anului 2018, elevii au venit cu soluții pentru reciclarea resurselor naturale și adoptarea conceptului de economie circulară. În anul școlar 2018-2019, ei vor putea participa la un program de educație antreprenorială cu durata de un an, JA Mini-compania, la finalul căruia vor obține un Certificat de Competențe Antreprenoriale (Entrepreneurial Skills Pass) recunoscut la nivel internațional.

„Suntem foarte bucuroși să colaborăm cu Junior Achievement și să putem contribui la sporirea eforturilor de conștientizare a tinerilor asupra importanței domeniului materiilor prime, cu ajutorul unui program de educație antreprenorială inovator.” – Dr. Rima Dapous, Director Departament Educație, EIT RawMaterials

Sectorul industrial constituie în prezent o prioritate pentru Comisia Europeană. În consecință, programul privind dezvoltarea competențelor a fost extins pentru a include și alte sectoare cheie, precum industriile construcțiilor, oțelului, hârtiei, tehnologiilor ecologice și energiilor regenerabile, industria prelucrătoare și cea de transport maritim. Această inițiativă este doar una dintre componentele amplului program al Uniunii Europene privind stimularea competitivității și inovației în contextul creșterii economice și creării de noi locuri de muncă. JA Europe împărtășește viziunea și misiunea EIT RawMaterials de a transforma materiile prime într-un element de importanță majoră pentru Europa, prin stimularea competitivității sectorului de-a lungul întregului lanț valoric, inovație, noi abordări educaționale și încurajarea spiritului antreprenorial.

Experții au ajuns la concluzia că aproape toate cele treizeci de slujbe cu cea mai rapidă răspândire în următorul deceniu vor necesita un minimum de competențe STEM*. Această colaborare urmărește să crească gradul de conștientizare în rândul factorilor de decizie politică europeni în ceea ce privește importanța educației antreprenoriale și a celei STEM, pe toată durata președinției Bulgariei (2018) și României (2019) la Consiliul Uniunii Europene.

„Îmbinarea educației STEM cu dezvoltarea competențelor antreprenoriale deschide oportunități extraordinare pentru viitor. Programele JA Europe sunt recunoscute pentru valorificarea bunelor practici europene în domeniul dezvoltării celor mai căutate competențe pe piața forței de muncă. Prin creșterea gradului de informare în rândul tinerilor cu privire la sectorul materiilor prime, JA Europe și EIT RawMaterials susțin inovația în domeniu și contribuie la crearea a noi locuri de muncă.” – Caroline Jenner, CEO JA Europe

* Harmon, H., & Wilborn, S. (2016). The Math Learning Gap: Preparing STEM Technicians for the New Rural Economy. The Rural Educator, 37(3).