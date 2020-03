Brandul Van Heusen, care a ales-o in martie 2019, cand a lansat campania “Carry Your World” pe Jacqueline Fernandez ca imagine pentru gentile de dama. Van Heusen revine anul acesta de 8 martie, cu o noua campanie pentru a sarbatori Ziua Femeii din intreaga lume.

Jacqueline Fernandez – imaginea gentilor de dama Van Heusen

Jacqueline Fernandez, actrita de la Bollywood, a fost desemnata de Van Heusen, inca de la inceputul anului trecut ca imagine pentru gentile de dama. Campaniile realizate de Van Heusen sarbatoresc stralucirea multidimensionala a femeii, iar Jacqueline Fernandez, o prezenta cunoscuta in lumea modei si a divertismentului, a fost o alegere naturala pentru Van Heusen.

Gentile Van Heusen sunt concepute pentru femeile moderne

Vechea linie de genti dama, etichetata drept “Carry Your World”, a permis brandului sa ajunga la femeile tinere care gestioneaza cu succes diferite roluri in viata de zi cu zi. Geanta, ca o insotitoare perfecta, este menita sa sustina femeile productive si mereu in actiune. Totodata, acestea se remarca prin aspectul rafinat, ideal pentru femeia moderna de azi.

Liniile de genti de dama Van Heusen se bazeaza pe cercetari de piata amanuntite

Gentile de dama Van Heusen sunt concepute artistic, dar si functional. Astfel, acestea se remarca prin infuzarea unor caracteristici atractive, cum ar fi multifunctionalitatea si reversibilitatea.

Liniile lansate de Van Heusen se bazeaza pe cercetari de piata intreprinse cu femei din diverse domenii de activitate si de viata. Pe baza rezultatelor, brandul laseaza periodic linii de genti de dama cu design unic, care combina moda, inovatia si mobilitatea.

Fiecare geanta este gandita pentru a asocia designul cu functia

Fiecare geanta de mana de la Van Heusen este special gandita pentru a fi asociata cu designul specific, indiferent daca este vorba despre tinute casual, sau colectii de seara. Consumatorii Van Heusen sunt lideri pentru care eleganta si stilul nu sunt doar modele, ci o filozofie de viata. Liniile de genti de dama lansate se remarca de fiecare data ca fiind dedicate femeilor moderne, fiind minimaliste si avand un design atemporal. Totodata, se remarca printr-o inalta calitate.

Jacqueline Fernandez revine cu o noua campanie pentru Van Heusen

Jacqueline Fernandez, imaginea segmentului de genti de dama produse de Van Heusen, revine cu o noua campanie. Cand vine vorba de moda, actrita se remarca printr-o prezenta greu de egalat. Ea nu a omis niciodata sa impresioneze politia modei cu alegeri pline de stil, fie ca a fost vorba de covorul rosu, aeroport sau fotografii surprinse pe strada.

In timp ce anunta campania 2020, intr-o imagine postata pe Instagram, actrita tine in mana o geanta mare, roz, Van Heusen. Ea le ofera fanilor posibilitatea sa se intalneasca facand clic pe imagine.