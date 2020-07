După ce a dezminţit aventura cu rapperul August Alsina (27 de ani), Jada Pinkett Smith i-a spus în faţă soţului ei că l-a înşelat. Will şi Jada au filmat dezvăluirea şi au postat-o sâmbătă pe Internet, potrivit click.ro.

În urmă cu o săptămână, rapperul August Alsina (27 de ani) a povestit că a avut o relaţie amoroasă cu Jada, în 2017, şi că Will Smith şi-a dat acordul ca ei să se iubească. Jada a dezminţit imediat informaţiile, însă iată că sâmbătă a avut loc o răsturnare dramatică de situaţie. Will şi Jada s-au aşezat la masă şi au avut o discuţie (n.r. pe care au înregistrat-o şi au difuzat-o pe contul lor de Facebook) deschisă. Jada i-a spus că ”aventura s-a întâmplat când eram separaţi. La vremea respectivă totul se terminase între noi. Tu aveai relaţia ta şi mi s-a părut firesc să fac şi eu acelaşi lucru cu August”. Will a replicat cu gura căscată: ”o relaţie?” şi Jada i-a spus că era rănită, suferea enorm din cauza lui Will şi avea nevoie de alinare, potrivit sursei citate.

