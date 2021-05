“A fost o provocare să trăiesc fără mâncare, fără lucrurile materiale cu care sunt obişnuit”, le-a mărturisit reporterilor Click! cel mai controversat concurent de la “Survivor – România”, Remus Ionuţ Dumitrache, pe nume de scenă Jador (26 de ani). El a dezvăluit într-un interviu exclusiv pentru Click! cum a simţit experienţa din jungla dominicană, ce planuri are în muzică şi-n iubire, dar şi despre colaborarea lui cu Moroşanu.

Click!: Te-ai întors din Republica Dominicană, de la “Survivor”. Cum te simţi?

Jador: Nu am avut timp să mă odihnesc… Am fost implicat în tot felul de proiecte. Nu prea mai am energie, dar lucrurile merg foarte bine. De când m-am întors am lucrat, am fost în studio să înregistrez, am avut filmări. Am slăbit foarte mult.

Click!: Cum ai fost convins să pleci în această provocare? Nu ţi-a fost frică?

Jador: Mi-a fost teamă, pentru că mulţi dintre colegii mei erau campioni. Eu de Crăciun eram acasă la părinţii mei şi mâncam toate preparatele tradiţionale şi vedeam filmuleţe cu cei anunţaţi cum se antrenau. Când am auzit că participă şi Moroşanu, care este foarte ambiţios, am spus că nu am nici o şansă. Ştiam că pot, dar îmi place să mă şi alint. Concurenţa, însă, era una puternică…

Click!: Acum eşti îndrăgostit? Iubeşti şi eşti iubit?

Jador: Mereu am fost îndrăgostit. Iubesc o femeie şi sunt iubit.

Citește INTERVIUL complet EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/si-maine-repeta-experienta-survivor