James Blunt a anunțat data de lansare a noului său album, al șaselea din carieră, intitulat ‘One Upon A Mind’ – 25 octombrie, informează contactmusic.com.

Autorul hit-ului ‘You’re Beautiful’ a spus despre noul material discografic că este „cel mai sincer”, „cel mai personal” și „cel mai trist” din cariera sa.

„Acesta este cel mai sincer album pe care l-am făcut vreodată. ‘Back To Bedlam’ a fost asemănător în acest sens, adică am scris foarte multe cântece despre experiențele de la acea vreme din viața mea. Fiecare piesă de pe acest disc reprezintă ceva prin care trec ori prin care am trecut recent. Este un album foarte personal și sunt foarte mândru că pot să îl împart cu voi.”

În urmă cu câteva luni, artistul, cunoscut mai ales pentru piesele sale melancolice, a spus că următorul său album va fi cel mai trist de până acum. Muzicianul a declarat, potrivit contactmusic.com: „Sunt muzician și scriu cântece, așa că… Am petrecut 18 luni pe drum; tocmai mi-am spălat hainele și m-am întors în studioul de înregistrări. Durerea și suferința se vând, iar eu cunosc niște oameni care au murit și mai cunosc și câțiva care s-au născut. Despre ei scriu. (…) M-am întors în studio. Mă simt foarte bine. Am multe lucruri despre care să scriu. Tocmai mi-am cumpărat și un pub. Se numește The Fox & Pheasant, exact lângă Clubul de Fotbal Chelsea.”

Track-list-ul pentru ‘Once Upon A Mind’:

1. ‘The Truth’

2. ‘Cold’

3. ‘Champions’

4. ‘Monsters’

5. ‘Youngster’

6. ‘5 Miles’

7. ‘How It Feels To Be Alive’

8. ‘I Told You’

9. ‘Halfway’

10. ‘Stop The Clock’

11. ‘The Greatest’