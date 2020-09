Jamila, tânăra care a cucerit internetul cu rețetele ei gustoase, prezentate pe înțelesul tuturor pe bolgul Jamila Cuisine, a avut Covid-19. Geanina Avram Staicu, alias Jamila, a dezvăluit acest lucru pe Facebook, după ce inițial a vrut să țină totul secret, văzând cum sunt tratate persoanele publice care au dezvăluit că s-au infectat cu noul coronavirus, notează click.ro.

Jamila a dezvăluit că atât ea, cât și apropiații ei au fost foarte precauți, au purtat mască de protecție și au respectat regulile de distanțare socială. ”Dragii mei, vreau să împărtășesc cu voi un lucru foarte personal despre care mi-e încă foarte greu să vorbesc. Am fost infectată cu virusul SARS-cov-2, adică am avut COVID-19. Imediat ce am aflat s-a instalat panica. Pentru început nu știam cum de tocmai eu m-am infectat. Am purtat mereu masca și am purtat-o corect, am păstrat distanța socială, nici măcar n-am plecat nicăieri în vacanță anul acesta, tocmai pentru a mă proteja și pentru a-i proteja pe ai mei. Mă simțeam ca într-un vis urat care părea să nu se termine. A urmat apoi o cursă cu obstacole între telefoane la DSP, controlul zilnic al poliției locale, carantinare pentru soțul și copiii mei, izolare pentru mine. Îmi sărea inima din piept când vedeam pe ecranul telefonului apel de la un număr de fix. Știam că fie e DSP-ul, fie ambulanța. Pe scurt a fost o perioadă extrem de grea pentru mine, iar moralul meu a fost la pământ. Nu am vrut atunci să spun nimănui. Au știut foarte puține persoane pentru că îmi era groază de ceea ce vor crede ceilalți. Văzusem cu ochii mei hate-ul de care au avut parte alte persoane publice când au anunțat același lucru. Am decis să nu fac public lucrul acesta, însă m-am răzgândit și vă voi spune de ce.”, e parte din mesajul scris pe Facebook de Jamila, potrivit sursei citate.

