Ieri, timp de 7 ore, Inspectoratul de Jandarmi Suceava a organizat un exercițiu complex de pregătire, în zona Masivului Rarău, în scopul verificării și îmbunătățirii capacității de răspuns și intervenție la evenimentele înregistrate în zonele montane greu accesibile și sesizate prin 112. Conform unui comunicat al Jandarmeriei, la activități au participat jandarmi montani suceveni precum și efective ale Serviciului Salvamont, Unității Speciale de Aviație din Iași, Inspectoratului de Poliție Suceava, ISU „Bucovina”, Direcției Silvice Suceava și Primăriei Pojorîta.

Totodată, a fost activat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. Au fost vizate trei situații: căutarea și salvarea unor turiști care s-au rătăcit într-o zonă montană greu accesibilă și evacuarea acestora cu un elicopter asigurat de Inspectoratul General de Aviație din M.A.I., căutarea și salvarea a două persoane accidentate, acordarea primului ajutor și evacuarea acestora pe cale aeriană și salvarea unui alpinist care a suferit un accident și a rămas blocat pe o stâncă.

Potrivit comunicatului, prezent la fața locului, prefectul Mirela Adomnicăi a apreciat modul în care instituțiile participante la exercițiu și-au îndeplinit atribuțiile pe linia intervenției în sprijinul persoanelor aflate în dificultate în zona montană.