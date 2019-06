În perioada 21-24 iunie, efective ale Inspectoratului Județean de Jandarmi și ale Grupării de Jandarmi Mobile Bacău sînt angrenate în misiunile de asigurare a măsurilor de ordine publică şi de protecţie a participanţilor, în zonele unde sunt programate acţiunile cultural-artistice prilejuite de Zilele Sucevei. Evenimentele vor avea loc pe esplanada Casei de Cultură, în parcarea „Iulius Mall” și la Cetatea de Scaun, iar alături de jandarmi vor fi polițiști, polițiști locali și pompieri. Pe 24 iunie, lucrători din aceleaşi structuri vor acţiona în zona Mănăstirii „Sfîntul Ioan cel Nou” şi pe traseul procesiunii cu moaştele. Jandarmeria Suceava le recomandă persoanelor care intenţionează să ia parte la manifestările religioase să manifeste calm, înţelegere şi să respecte regulile stabilite pentru accesul la baldachinul aflat în incinta mănăstirii.

