Jane Seymour, 70 de ani, s-a întors la cratiță, la propriu. Actrița a dezvăluit că are aceeași greutate de la vârsta de 17 ani pentru că mănâncă ce trebuie, când trebuie și nu exagerează niciodată. Ea a postat o fotografie din bucătăria casei ei din Malibu în care apare mestecând în tigaie, notează click.ro.

Actrița susține că natura a fost generoasă cu ea și că se simte binecuvântată de acest lucru. Ea nu mănâncă decât o masă serioasă pe zi și are trei gustări pe bază de fructe și ciocolată, iar seara bea un pahar de vin roșu în timp ce se relaxează la televizor. Evident, în timpul zilei, Seymour are o ședință de pilates la care nu lipsește nici dacă are cea mai aglomerată agendă posibilă, potrivit sursei citate.

