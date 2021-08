După 43 de ani de muncă, Jean Paler are un trai mizer. Pensia extrem de mică nu îl ajută să își achite utitlitățile sau medicamentele. În ajutor i-a sărit impresarul Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, care l-a invitat la spectacole pe litoral și l-a mai scos din depresie pe celebrul umorist, notează click.ro.

„Inima mea funcționează doar 30%. Am fibrilaţie continuă. Inima își încetineşte ritmul şi leşin. Mi s-a montat un defibrilator, un dispozitiv electronic, care reglează ritmul inimii. Țin un regim strict”, a declarat Jean Paler penteu Playtech.ro. Artistul este foarte supărat și a ajuns să facă depresie, pentru că veniturile sunt foarte mici, iar în pandemie nu a avut spectacole, motiv pentru care s-a îndatorat foarte mult. „După 43 de ani de carieră, am pensie 840 de lei. Reușesc să-mi cumpăr cam trei sferturi din medicamentele de care am nevoie și fără de care nu pot să trăiesc. Am fugit de la București, am pendulat între teatrele de revistă și am stat în București aproape 50 de ani”, a declarat Jean Paler, într-o emisiune televizată, potrivit sursei citate.

https://www.click.ro/vedete/romanesti/jean-paler-ajutat-de-bebe-mihu-sa-supravietuiasca-bolnav-si-cu-o-pensie-infima