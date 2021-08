Este de la 4 ani pe scenă. A vrut să facă oamenii fericiți și și-a închinat întreaga viață teatrului. De multe ori, însă, s-a neglijat pe sine. Ajuns la 68 de ani, Jean Paler a decis să arate lumii adevărata sa viață din spatele scenei. O viață marcată de drame și suferințe, notează click.ro.

“Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1400 de lei o pe lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc. Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a povestit actorul în emisiunea “Teo Show”, de la Kanal D, potrivit sursei citate.

