Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, județul Suceava, au declanșat, marți, 21 decembrie, o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate.

Astfel, în jurul orei 18.30, lucrătorii au identificat, pe raza localității Frătăuții Noi, la o distantă de aproximativ 1000 de metri de linia de frontieră, o mașină de teren marca Mitsubishi, cu număr de înmatriculare specific Marii Britanii, în care au putut fi observate mai multe colete cu țigări.

Imediat, au fost anunţate şi autorităţile ucrainene despre caz în vederea cercetării în comun a evenimentului de frontieră.

S-a luat măsura conducerii autoturismului încărcat cu țigări la sediul sectorului, unde în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 5.500 pachete cu țigări, în valoare de 65.000 de lei.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, întreaga cantitate de țigarete, precum și autoturismul de teren în valoare de 7.500 lei fiind ridicate în vederea confiscării.

În continuare, se derulează verificări pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.