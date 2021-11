Marți, 2 noiembrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul SPF Brodina împreună cu lucători din cadrul S.T.P.F. Suceava și S.P.F. Izvoarele Sucevei au declanșat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, în zona de responsabilitate.

Astfel, în jurul orei 18.40, polițiștii au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control a unui autoturism de teren, fără numere de înmatriculare, care se deplasa dinspre frontiera de stat spre localitatea Lupcina, județul Suceava.

Șoferul nu a oprit, continuându-și deplasarea în viteză, fapt pentru care s-a pornit în urmărirea acestuia. După aproximativ 2 km, mijlocul de transport a fost descoperit abandonat pe un drum forestier, iar în interiorul acestuia au fost descoperite mai multe colete cu țigări.

Autovehiculul în cauză și coletele cu țigări au fost aduse la sediul instituției, unde în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 14.710 pachete cu țigări de Duty Free, în valoare de 172.100 lei.

Țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoturismul folosit la activitatea infracţională, în valoare de 5.000 lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și în vederea depistării tuturor persoanelor implicate, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.