Jeffrey Gitomer, trainerul nr. 1 în SUA și autor multiplu de bestseller-uri, printre care și „Biblia Vânzărilor”va fi prezent la Singura Conferință Națională de Vânzări „De la Pion la CAMPION”, organizată de Arta de a NU vinde pe 7 iulie2023;

Conferința de o zi reprezintă o oportunitate unică pentru oamenii de business și afaceri din România de a învăța cum să devină campioni în vânzări chiar de la un campion mondial;

Conferința îi aduce pe scena vânzărilor pe trainerii Jeffrey Gitomerși Andrei Dunuță, care, împreună cu directori ai marilor companii și experți în vânzări, vor pune pe masă toate strategiile care dau Șah Mat în jocul vânzărilor, totul sub atenta moderare a lui Mihai Morar.

Arta de a Nu vinde (ADNV), brandul care propune o nouă filosofie de vânzări în România, îl aduce pe scena românească pe Jeffrey Gitomer, trainerul de vânzări numărul 1 în SUA și unul dintre cei mai bine vânduți autori de cărți de profil din toate timpurile. Supranumit și Regele Vânzărilor, Jeffrey Gitomer va participa la Conferința Națională de Vânzări „De la PION la CAMPION”, un eveniment cu un concept unic în România și o oportunitate valoroasă pentru comunitatea locală de a învăța de la un campion mondial.

Organizată pe data de 7 iulie 2023, conferința își propune să stimuleze mediul de business prin introducerea și consolidarea unor noi perspective în domeniu despre mindsetul unui campion, dezvoltarea unor relații autentice cu clienții sau fidelizarea și obținerea de recomandări pentru atragerea de noi clienți. Astfel, „De la PION la CAMPION” creează un cadru ideal aflat la intersecția dintre educație, motivație, inspirație și networKING.

Odată cu organizarea celei de-a doua ediții a evenimentului, Andrei Dunuță, fondatorul ADNV, își asumă rolul de promotor al unei culturi locale neconvenționale în domeniul vânzărilor, prin trasarea unor noi standarde profesionale.

„Mi-am propus să schimb vânzările în România și România prin vânzări. Pe plan local mai ales, domeniul vânzărilor a fost greșit înțeles și aplicat, fiind adesea asociat cu manipularea sau agresivitatea. Această percepție, însă, nu destabilizează doar mediul de afaceri, ci are un impact direct și asupra credințelorc olective ale publicului, care se ferește de o asociere directă cu termenul”, spune Andrei Dunuță, fondatorul Arta de a Nu vinde.

„De la PION la CAMPION”, eveniment concept inspirat din jocul de șah

Conferința Națională de Vânzări, organizată la ONE Club București, creează o legătură puternică între jocul vânzărilor și cel al șahului. Metafora creativă inspirată din șah traduce, de fapt, evoluția oamenilor de vânzări, pionul fiind singura piesă care se poate transforma în oricare alta, inclusiv în Regină.

„Șahul te învaţă să fii strateg, să te pregăteşti, să gândeşti în avans, să respecţi adversarul, să muţi în linişte şi să îţi propui constant să fii o variantă mai bună a ta, învăţând din fiecare partidă. Vânzările pot fi ușor înțelese din această perspectivă, pentru că atât şahul, cât şi vânzările sunt despre mindset, tehnică, anticipare, antrenament și evoluție. Deși pionul este văzut drept cea mai slabă piesă din joc, ea este singura care exprimă evoluția. Aceeași transformare are loc și în jocul vânzărilor, dacă novicele realizează mutările strategice corecte, făcând astfel trecerea de la Pion la Campion”, completează Andrei Dunuță.

Participarea la conferință – prima mutare strategică pentru a da Șah Mat în vânzari!

Prima muta restrategică pe care oamenii de business si vânzări o pot face pe tabla vânzărilor o reprezintă participarea pe 7 iulie la Conferința care și-a propus să schimbe mentalităti, abordări și vieți.

Peste 1000 de participanți au ocazia de a învăța de la cel mai cunoscut om din domeniu la nivel mondial, Jeffrey Gitomer, de la Andrei Dunuţă, antrenorul preferat al companiilor de top din România, şi de la directori şi manageri reprezentativi din lumea vânzărilor. În plus, evenimentul reprezintă o oportunitate unică de a adresa întrebări și curiozități relevante din domeniu, invitații speciali oferind soluții și strategii pe care ei le-au implementat când au întâmpinat provocări în activitatea lor.

Agenda este gândită astfel încât fiecare participant să plece cu un ghid de bune practici, dar şi cu un plan concret de mutări pe care le are de făcut pentru a face trecerea de la Pion la CAMPION în vânzări. Networ KINGul va fi intens încurajat, oamenii prezenți având șansa de a dezvolta sau consolida relații, prietenii și parteneriate.

„Motivul pentru care ma întorc pentru a doua oară la București este că ați fost una dintre cele mai bune audiențe pe care le-am avut vreodată. Vreau să mă asigur că vă ghidez în secolul 21 într-un mod care vă ajută să treceti la nivelul următor. Vă pot promite că puteți deveni mai buni dacă vreți să deveniți mai buni și vă pot promite că voi fi acolo pentru a vă ajuta să obțineți mai mult!”, declară Jeffrey Gitomer, autorul celei mai bine vândute cărți de sales, „Biblia Vânzărilor”.

Întreaga experiență a Conferinței va fi moderată de Mihai Morar, prietenul Comunitătii ADNV și moderatorul primeiediții, cel care va ghida participanții pe 7 iulie prin valul de emoții, revelații și trăiri ale zilei.

„Ne trăim viața orientându-ne după această regulă: dezvață-învață-dezvață-învață. Ultimii ani sunt celmai bun exemplu al acestui proces și de aceea susțin contextele de dezvoltare personală și profesională atât online, cât și offline. Mă bucurcă am fost martor la ceea ce reprezintă o revoluție în domeniul vânzărilor chiar de la prima ediție și continui să vă ghidez și în cadrul celei de-a doua. Am declarat atunci că în anul 2023 o să ne desfășurăm într-o sală mult mai mare și că peste 2-3 ani o sa fim prezenți pe un stadion. Nu v-am păcălit! Se întâmplă si sper să ne vedem acolo!”, a declarat Mihai Morar.

Peste 1000 de persoane sunt așteptate la singura Conferință Națională de vânzări

Conferinta „De la PION la CAMPION” vaavea loc la ONE Club București pe 7 iulie 2023. Biletele sunt deja disponibile pentru achiziție atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii, care pot recompensa echipele de vânzări pentru dedicare și implicare, participarea la eveniment reprezentând o zi de training și în același timp o zi de teambuilding neconvențional.

Biletele au fost puse spre vânzare, iar prețul lor pornește de la 1200 de lei. Mai multe detalii despre singura Conferință de Vânzări din România, dar și despre beneficiile participării în echipă pot fi accesate în următorul link: www.adnv.ro

Conferința “De la PION la CAMPION” estesprijinită de: Radio ZU, Nora Business Consulting, GoTravel, DACRIS, TBI Bank, Coca-Cola HBC România, 5 to GO Sharing Coffee, Dorna, Select Web.

Despre Arta de a NU vinde:

“Arta de a NU vinde” (ADNV) estebrandul care propune o nouăfilosofie de a face vânzări. Fondat de Andrei Dunuță, ADNV schimbăparadigmaprintr-un set de principii șistrategiiprin care vânzăriledevin o consecință a noilorinstrumente de astazi. Brandulpune la dispozițiaoamenilor cu ADN de ADNV evenimentegratuitebilunare, bootcampuripentruantrenareaabilităților, traininguripentrucompanii, competiţiişiconferințenationale, programe de mentoring șiprovocărimenitesăîiajutesătreacă la următorulnivelînvânzări.

Despre Andrei Dunuță:

Andrei Dunuță este fondator SPEAKINGS & Arta de a NU vinde, antrenor de Public Speaking &Vânzări, Tedx Keynote Speaker. El și-a asumat misiunea de a schimba vânzările în România și România prin vânzări, dezvoltând astfel brandul ADNV.

Încei 14+ ani de experiență, Andrei Dunuță a lucrat cu peste 15000 de cursanți, a antrenat peste 5000 de speakeri și a livratpeste 100 de traininguri de vânzărisauconcepte creative de vânzăripentrubranduri precum IMB, UiPath, Samsung, Oracle, Pepsi, Avon, Sephora, HP, TBI Bank, Rompetrol, NN, EY șimulțialții.

Despre Jeffrey Gitomer:

Trainerul de vânzări numărul 1 în SUA și unul dintre cei mai bine vânduti 5 autori de carti de vânzari din toate timpurile, Jeffrey Gitomer este supranumit Regele Vânzărilor.

Consultant pentru marile companii și speaker în cadrul a numeroase evenimente internaționale, Jeffrey Gitomer a scris diverse cărți-piatră-de-temelie a Noii Școli de Vânzari, volume precum “The Sales Bible”, “Get Shit Done”, „The Little Gold Book of YES! Atitudine” si “The Little Red Book of Selling“, 17 dintre acestea fiind bestsellere.

Totodată, este facilitatorul celui mai apreciat program &certificare de vânzari din lume.

Jeffrey Gitomer va fi prezent pentru a doua oară în România, la invitația ADNV.