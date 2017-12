Jennifer Lawrence era pregătită complet pentru faimă, atunci când a venit, potrivit fostului şef al Paramount, Sherry Lansing.

Este una dintre cele mai apreciate vedete din lume şi una dintre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood, după mulţi ani de muncă grea, dar se pare că Jennifer „a ştiut mereu” că va deveni celebră. Cel puţin, asta crede Sherry Lansing, care i-a înmânat actriţei de 27 de ani un trofeu numit după ea, săptămâna acesta, la gala anuală ‘Power 100 Women in Entertainment’, organizată de The Hollywood Reporter.

În discursul său, Sherry Lansing a spus, printre altele, potrivit contactmusic.com: „Am întâlnit-o pe Jennifer pentru prima dată în urmă cu aproximativ cinci ani, la o petrecere privată care a avut loc la Michael Burns acasă. Erau în jur de 12 oameni acolo şi Michael a venit la mine şi m-a întrebat dacă poate să stea lângă Jennifer. Mi-a spus că este îngrijorat pentru ea. Michael mi-a spus că ‘Hunger Games’ va fi lansat în curând şi crede că va avea un succes răsunător, iar Jennifer habar nu are de cât de tare i se va schimba viaţa. Am văzut-o interacţionând cu ceilalţi invitaţi şi mi-am dat seama că este o femeie foarte sigură pe ea, care nu are nevoie de niciun sfat din partea nimănui. Dar apoi, Jennifer a făcut ceva remarcabil. A venit la mine şi mi-a spus: ‘Michael este îngrijorat pentru mine şi ştiu că te-a pus să îmi vorbeşti, dar, te rog, nu îţi face griji. Am un secret. Am ştiut mereu că voi fi faimoasă, aşa că sunt complet pregătită’.”

Sherry a continuat, sub privirea ruşinată a lui Jennifer Lawrence: „Prin intermediul unei fraze atât de simple şi directe am aflat tot ceea ce trebuia să ştiu despre Jennifer. Am ştiut că este o persoană foarte, foarte specială şi am ştiut că va fi mai mult decât bine.”